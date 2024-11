Salernitana, sarà esodo con il Sassuolo: le info sulla prevendita Saranno quattromila i posti disponibili per la torcida granata

Quattromila posti a disposizione. Il popolo della Salernitana scalda la voce ed è pronta ad invadere pacificamente Reggio Emilia. Per la sfida con il Sassuolo che sancirà anche il ritorno di Stefano Colantuono sulla panchina granata, la Bersagliera potrà ancora una volta fare affidamento sul calore della sua gente.

Da domani, martedì 19 novembre alle ore 15, partirà la prevendita per la sfida del Mapei Stadium. Saranno 4000 i tagliandi a disposizione per il popolo granata dal costo di 15 euro. La vendita dei biglietti nel Settore Ospiti (Tribuna Nord) si concluderà alle ore 19 di venerdì 22 Novembre: infatti il giorno della gara non è possibile acquistare tagliandi nel Settore Ospiti. Per acquistare un tagliando e per entrare allo stadio, sarà necessario esibire un documento valido di riconoscimento. Nel giorno di San Matteo che coincise con la sfida con la Reggiana, furono circa 1500. Possibile che il numero venga ritoccato verso l’alto.