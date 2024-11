Sassuolo-Salernitana, le probabili formazioni: Colantuono riparte dal 3-5-2 Su Sepe si deciderà in mattinata, davanti spazio a Simy

Debutto di fuoco. La nuova Salernitana di Stefano Colantuono si svela in casa della corazzata Sassuolo. Niente periodo di prova però, o saggio generale. Al Mapei Stadium (fischio d’inizio alle ore 15:00) servirà subito una risposta da grande per superare l’ostacolo più importante dell’intero campionato. Sia per l’umore di una squadra che ha incassato lo scossone tecnico dopo una striscia negativa, sia per la classifica che vede la Bersagliera nei bassifondi. “Dobbiamo tirarci fuori al più presto da questo momento difficile”, ha ammesso Colantuono. Di fronte però c’è un Sassuolo che corre forte e sogna il sorpasso in vetta al Pisa, impegnato in contemporanea sul campo della Carrarese.

La prima Salernitana di Colantuono scenderà in campo con il 3-5-2 ma deve sciogliere il dubbio più importante: chi ci sarà in campo fra Sepe e Fiorillo? Ultimo provino in mattinata, con il capitano granata che sogna di ritrovare i pali. In difesa, spazio a Bronn, Ferrari e Ruggeri. Sulle fasce, obbligate le scelte di Ghiglione e Jaroszynski. In mezzo al campo, Amatucci guiderà la manovra con Soriano e Tello ai suoi lati. In attacco Simy è favorito su Wlodarczyk mentre Verde sarà il faro. A rendere ancora più complicata la missione Sassuolo ci ha pensato anche l’emergenza infortuni che ha toccato tutti i reparti. Out Njoh, Maggiore, Dalmonte, Tongya e Torregrossa, al quale aggiungere la squalifica di Stojanovic.

Problema invece che non riguarda il Sassuolo di Fabio Grosso, alla ricerca di una nuova vittoria per provare il sorpasso al Pisa e prendersi la testa della classifica. Il tecnico ripartirà dal suo 4-2-3-1 e ha piena abbondanza sia in mediana che in attacco. L’ex Iannoni farà coppia con Boloca in cabina di regia. Berardi e Laurientè agiranno sulle ali, la “bestia nera” Thorstvedt alle spalle di Mulattieri. In panchina ci vanno Volpato, Pierini, Russo e Moro. Roba da pretendente alla serie A.

SASSUOLO-SALERNITANA, LE PROBABILI FORMAZIONI:

SASSUOLO (4-2-3-1): Moldovan; Toljan, Odenthal, Romagna, Pieragnolo; Iannoni, Boloca; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Mulattieri.

SALERNITANA (3-5-1-1): Sepe; Bronn, Ferrari, Ruggeri; Ghiglione, Tello, Amatucci, Soriano, Jaroszynski; Verde; Simy.