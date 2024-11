Salernitana, prima la ripresa e poi ritiro: Colantuono spera nell’infermeria Inizia la settimana che porta alla sfida con la Carrarese

Bocche cucite, parola al campo. La Salernitana prova a mettersi alle spalle la delusione per il pesante ko con il Sassuolo e soprattutto una preoccupante situazione di classifica. Domani pomeriggio, al Centro Sportivo Mary Rosy, è prevista la ripresa degli allenamenti dopo le 48 ore di riposo concesse da Stefano Colantuono ai calciatori per cancellare le tossine del poker incassato in Emilia Romagna. Il tecnico romano parlerà alla squadra, alla presenza del direttore sportivo Gianluca Petrachi. Facile immaginare che il comandamento sarà quello di archiviare la battuta d’arresto contro una delle corazzate nonché capolista della serie B e prepararsi alla sfida già cruciale per la classifica con la Carrarese.

Gli occhi però saranno proiettati sulle indicazioni che arriveranno dall’infermeria. Colantuono spera di poter rimpolpare la propria batteria dopo le tante defezioni con il Sassuolo. Da valutare le condizioni di Ernesto Torregrossa, ko prima di Cosenza per una lesione al polpaccio. Giulio Maggiore sta intensificando il suo recupero dopo la lesione al bicipite femorale, mentre per Franco Tongya si spera che la caviglia non crei più i fastidi che lo hanno costretto a rallentare. Ancora ai box invece sia Njoh che Dalmonte. Subito dopo il primo allenamento settimanale, squadra in ritiro presso una struttura adiacente lo stadio Arechi.