Salernitana, la precisazione del club: chiuso il contenzioso con Giuffredi La società ha versato le spettanze al procuratore napoletano

Prima l'istanza arbitrale presso il Coni, poi il pagamento delle spettanze. La Salernitana chiude subito il nuovo round a distanza con Mario Giuffredi. Come comunicato dal Coni lo scorso 20 novembre, il procuratore napoletano aveva presentato una richiesta “contro l'U.S. Salernitana 1919 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in virtù del contratto di mandato stipulato in data 21 gennaio 2022, con il quale la suddetta intimata ha conferito l'incarico alla odierna istante di curare i suoi interessi, prestando opera per il tesseramento a titolo temporaneo, con obbligo di acquisizione definitiva del contratto in caso di salvezza al termine della stagione 2021/2022, e la stipula del contratto di prestazione sportiva del calciatore Luigi Sepe”.

Il club granata nei giorni scorsi ha immediatamento chiuso il caso saldando le spettanze al professionista napoletano. La parola "fine" diventerà ufficiale nei prossimi giorni, con una nuova nota. Dallo scorso gennaio Giuffredi non rappresenta più Sepe, dallo scorso maggio tra gli assistiti di Davide Lippi.