Salernitana, con la Carrarese stesso modulo ma tante novità di formazione Colantuono pensa a cambi in tutti i reparti

Non contava il risultato. Il rotondo sette a zero nel test con l’Under 17 di Ernesto De Santis ha permesso però a Stefano Colantuono di provare uomini e schemi per la sua Salernitana in vista della sfida cruciale con la Carrarese di domenica pomeriggio. Nel chiuso dello stadio Arechi, il tecnico granata ha fatto le prove generali in vista dello scontro diretto con i toscani, seppur con due allenamenti ancora a disposizione per poter mischiare le carte e scegliere la formazione migliore.

La sensazione però è che si andrà verso la riconferma del 3-5-2 visto già a Reggio Emilia per dare equilibrio e solidità ad una squadra che deve ritornare a serrare i ranghi e chiudere i pali di Sepe. Proprio il capitano è la grande novità di formazione: il napoletano ha superato i problemi muscolari che lo avevano costretto ad un mese fuori dai ranghi, fatto eccezione per il sacrificio di Cosenza. Davanti all’ex Lazio, conferme per Bronn, Ferrari e Ruggeri, con Jaroszynski che insidia lo scuola Lazio.

Sulle fasce si rivedrà Stojanovic, con Ghiglione che potrebbe traslocare sulla corsia mancina. In mezzo al campo invece salgono le quotazioni di Reine-Adelaide. Il francese sta bene, con il Sassuolo ha dimostrato di avere colpi e qualità indispensabile per il gioco granata. Colantuono pensa a lanciarlo dal 1’ con Amatucci e Soriano. Davanti la certezza è Verde, con Wlodarczyk e Simy che duellano per una maglia da titolare. Oggi nuova seduta pomeridiana al Centro Sportivo Mary Rosy.