Salernitana-Carrarese 4-1, Verde: "Vittoria preziosa, ora corriamo!" L'attaccante: "Serviva una svolta: ci ha pensato Sant'Amatucci"

Daniele Verde ha commentato in sala stampa Salernitana-Carrarese 4-1: “Questa modifica in termini di posizione non cambia tanto. Sto dando il massimo, essere decisivo mi rende orgoglioso. Oggi serviva il risultato che meritavamo da tempo ma finalmente ci siamo riusciti. Ora serve aprire una striscia di risultati importanti. Avendo giocatori di grandi qualità come Soriano viene più facile giocare sotto il centravanti e aiutare. Mi piace tanto venire incontro, toccare tanti palloni ed essere il fulcro dell’azione offensiva. Il modo di giocare uguale con Soriano ci permette di esprimerci.

Playoff? Non abbiamo mai peccato di attitudine, ci sono state partite in cui potevamo vincere in maniera facile ma non ci siamo riusciti. Veniamo da un momento buio, non facile, ci siamo interrogati più volte e abbiamo dato l’anima anche per i nostri tifosi. Oggi siamo riusciti ad ottenere il massimo anche in maniera un po’ più sporca ma serve questo per cambiare passo.

Momento? Sono stati giorni di tensione, abbiamo bisogno dei nostri tifosi perché ovunque sono un uomo in più, ci danno una spinta in più. Questo è un momento che nel calcio può starci. Ci ha salvato sant’Amatucci e abbiamo cambiato passo, attaccando e meritando di vincere la partita".