Salernitana-Carrarese 4-1, Amatucci: "Questa è la partita svolta, ora fiducia" Il regista: "Sul salvataggio mi sono fiondato. Reine-Adelaide? Giocatore clamoroso"

Lorenzo Amatucci ha commentato Salernitana-Carrarese 4-1: “Meritavamo questa vittoria, ce l’auguravamo tutti sia in squadra che in società. Ci permette di risollevare il morale. Siamo entrati in campo con il piglio giusto senza concedere campo all’avversario soprattutto nei primi minuti. Dopo il vantaggio ci siamo sciolti, la vittoria è meritata. Con Colantuono sono cambiate alcune cose ma si gioca sempre in undici e il pallone è uno solo. A parlare è sempre il campo, ci sono moduli che ti possono aiutare ma è il calciatore che fa la differenza. Bisogna fare i complimenti al mister Colantuono perché ha esperienza, sa bene come giocare in questa categoria. Ritiro? Il problema è che quando entri nel tunnel delle sconfitte poi non è facile uscirne. Siamo stati bravi a cambiare passo. A volte abbiamo perso partite nonostante le prestazioni. Ora ci auguriamo possa essere la svolta”.

Salvataggio? In quel momento non ho pensato molto, soprattutto dopo. Ho letto quella che poteva essere intenzione, la possibilità che Sepe potesse essere scavalcato e mi sono fiondato. Reine-Adelaide? Jeff è un giocatore clamoroso. Secondo me, non ho parole per descriverlo, ma ha qualità, tecnica e mi piace sfidarlo in allenamento.