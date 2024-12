Salernitana, squadra subito in campo: frenata per Tongya e Torregrossa I granata preparano la sfida con il Modena. Regolarmente in gruppo Maggiore, in quattro in forse

Voltare subito pagina. La Salernitana è ritornata subito in campo questa mattina. Nemmeno 24 ore dopo il successo importante con la Carrarese, Stefano Colantuono ha immediatamente voltato pagina. “Ora ci aspetta il Modena da affrontare con umiltà e spirito: sia chiaro che con una vittoria non abbiamo fatto niente”, le parole del tecnico granata nel post-gara con i toscani. Serve dare continuità al bel poker realizzato ieri, in un nuovo scontro diretto che potrebbe portare la squadra granata a ridosso della zona playoff in caso di vittoria.

Nel chiuso del Centro Sportivo Mary Rosy, Colantuono ha diviso la squadra in due gruppi. Chi è sceso in campo contro i toscani ha effettuato prevalentemente un lavoro di scarico, mentre tutti gli altri hanno svolto un lavoro tecnico. Regolarmente in gruppo Giulio Maggiore: il centrocampista era stato escluso con la Carrarese per scelta tecnica dopo aver recuperato dal problema muscolare. Differenziato e fisioterapia per Nicola Dalmonte e Lilian Njoh.

Ancora a parte anche Franco Tongya. Per l’esterno si proverà a forzare dopo il problema alla caviglia che lo tiene fermo dalla sfida con il Cesena. Nuova frenata invece per Ernesto Torregrossa: l’attaccante ha dovuto rallentare, ancora alle prese con il problema al polpaccio che non gli lascia tregua: solo palestra e fisioterapia, con presenza in dubbio anche per la sfida in Emilia.