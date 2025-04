Cittadella-Salernitana, lunedì in onda Granatissimi su Ottochannel A partire dalle 20.30 spazio all'analisi dello scontro diretto in programma al Tombolato

La programmazione sportiva di Ottochannel canale 16 non si ferma nemmeno durante le festività pasquali. Nel giorno di Pasquetta (21 aprile), andrà eccezionalmente in onda di lunedì Granatissimi, l'approfondimento dedicato alla Salernitana. Appuntamento a partire dalle 20.30 sul canale 16. Con Carla Polverino, Tommaso D'Angelo ed Enrico Scapaticci riflettori puntati sullo scontro salvezza in programma lunedì pomeriggio sul campo del Cittadella. Una sfida delicatissima e da cui dipenderanno le sorti del cavalluccio marino, impegnato nella difficile rincorsa per evitare la retrocessione in serie C. Oltre all'analisi del match del "Tombolato", come sempre, non mancheranno novità, aggiornamenti, curiosità, collegamenti con addetti del settore e, soprattutto, la consueta interazione da casa per dare voce ai tifosi del cavalluccio marino.