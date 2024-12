Salernitana, finalmente gli attaccanti! Wlodarczyk e Simy ritrovano il gol Le due punte sorridono e festeggiano sui social. Sarà ballottaggio anche verso Modena

“Che bella sensazione: ora continuiamo a lottare”. Tra i sorrisi in casa Salernitana dopo la bella vittoria sulla Carrerese ci sono anche i gol ritrovati degli attaccanti. A Wlodarczyk il compito di stappare la partita, a Simy invece quello di chiuderla con una giocata da centravanti puro. Due gol per dare fiato ad un reparto costretto a fare affidamento solo sulle realizzazioni del nigeriano, combattendo con le difficoltà fisiche di Torregrossa e con le polveri bagnate del polacco. Ieri però Wlodarczyk ha prima sprecato prima una ghiotta chance di testa ma poi è stato rapace in area di rigore nell’avventarsi sulla corta respinta di Bleve e sbloccare il match. “Felice per il gol e per il risultato! Ora continuiamo”, il messaggio dell’attaccante polacco sui social, con gli applausi dei compagni di squadra. In particolare quelli di Verde, Velthuis e Yayah Kallon.

Anche verso Modena sarà corsa a due per la maglia da titolare. Perché Simy, subentrato nella ripresa, è stato prezioso per la sua fisicità, per la difesa del pallone e per alcune combinazioni veloci ad innescare gli inserimenti dei compagni. Nel finale la giocata super, prima di suola e poi con la conclusione ravvicinata a mettere il punto esclamativo sulla vittoria granata. Il contratto scadrà nel prossimo giugno e a gennaio si apriranno delle possibilità per un addio, soprattutto in caso di nuovi innesti in attacco. Ora però il pensiero è solo rivolto al campo.