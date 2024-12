Salernitana, ahi Tello! C'è lesione al polpaccio, stop di diverse settimane Il colombiano rischia di saltare il rush finale di dicembre. L'infermeria non sorride a Colantuono

Non arrivano buone notizie dall’infermeria in casa Salernitana. Andres Tello si è sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il centro Check Up di Salerno, che hanno evidenziato una lesione muscolare al gemello esterno sinistro. L’atleta ha già iniziato il protocollo fisioterapico di recupero. Scontato uno stop di un paio di settimane, con il colombiano che rischia di aver chiuso anzitempo il suo 2024. Una brutta notizia per il club granata, costretto a fare i conti con una rotazione ora ridotta in mediana, con i soli Hrustic e Maggiore a poter dare respiro ai titolari Amatucci, Reine-Adelaide e Soriano.

Nessun rientro per Colantuono, costretto a fare i conti con una lista bella piena di calciatori a rischio per la trasferta di Modena. Oltre all’ex Catania, anche Tongya continua a fare i conti con la solita caviglia malconcia che non gli permette di aumentare i carichi di lavoro. Solo lavoro differenziato anche per Njoh, Dalmonte e Torregrossa. Quasi svanite le possibilità di una convocazione per il Braglia.