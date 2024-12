Salernitana, Brera Holdings si ripresenta? Nel mirino ora c'è la Juve Stabia Lunedì la conferenza stampa del patron Langella

Brera Holdings torna ad affacciarsi nel panorama della serie B. Dopo le trattative saltate con Brescia, Salernitana e Spezia, ora nel mirino della società americana ci sarebbe la Juve Stabia. Nella giornata di lunedì, presso l’Unione Industriali di Napoli, il patron delle vespe Andrea Langella terrà una conferenza stampa in cui annuncerà novità per il futuro del club. Nel dettaglio, le vespe sarebbero pronte ad accogliere l’ingresso di un nuovo partner intenzionato, almeno inizialmente, a rilevare le quote di minoranza della società.

Rumors raccontano di una possibilità concreta di un interessamento da parte di Brera Holdings. Dopo la notizia della firma di una lettera di intenti esclusiva per acquisire un club di Serie B italiana, nei giorni scorsi la Brera ha condotto uno studio sul valore dei calciatori della serie B italiana e sulle squadre del campionato cadetto, analizzando anche il caso Juve Stabia. Sul proprio sito internet, la Brera sostiene infatti che “la SS Juve Stabia ha visto la sua valutazione aumentare del 146,7%, passando da 4,23 milioni di euro a 10,43 milioni di euro, a dimostrazione dell’entusiasmo che circonda la propria ascesa”. Un assist per un affare possibile? Le parole di Langella chiariranno ogni dubbio.