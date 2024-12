Salernitana, operazione Natale: mini-abbonamenti con Juve Stabia e Brescia L'iniziativa del club per i tifosi

Una nuova iniziativa per i propri tifosi. La Salernitana lancia i mini-abbonamenti per le sfide interne con Juve Stabia e Brescia. L'iniziativa si chiama "Double Christmas Pass". A partire dalle ore 15 domani, lunedì 9 dicembre, e fino alle ore 17:15 di domenica 15 dicembre sarà acquistabile il ticket unico a prezzi agevolati per assistere alle due gare consecutive pre-natalizie allo stadio Arechi.

Questi i prezzi: 21 per la Curva Sud Siberiano, 36 per i Distinti, 45, 57 e 78 invece rispettivamente per Tribuna Azzurra, Verde e Rossa. Previsto anche ridotto per Over 65, Donne e Under 14.