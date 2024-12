Salernitana, Iervolino tra dubbi e continuità: nuovo esborso per i granata Versati 15 milioni di euro. Lunedì in programma un momento conviviale natalizio

L’impegno per il presente e per il futuro, almeno per la stagione in corso, e la possibilità di riavvicinarsi nuovamente alla sua realtà granata. Danilo Iervolino è alle prese con un nuovo snodo importante della sua avventura da proprietario della Salernitana. Dopo l’estate con il comandamento della rivoluzione per autosostenersi, ora per il numero uno della Bersagliera è arrivato un altro gesto importante, seppur necessario e dovuto: 15 milioni di euro per gli adempimenti fiscali e spese di gestione, sbloccando l'indice di liquidità e garantendo così continuità.

A questo si aggiunge però anche la possibilità di poter ricucire con squadra e riavvicinarsi agli sponsor. Lunedì sera il club ha in programma un brindisi natalizio con tutto l’organigramma e chi ha sostenuto il club. Ancora incerta la presenza di Iervolino. Non dovrebbero esserci però feste in grande stile come negli scorsi anni. Un anno fa gli inviti al momento conviviale vennero inviati durante Salernitana-Bologna, con la sconfitta e la dolorosa contestazione che obbligarono a cancellare tutto. Ora il nuovo assist per avvicinarsi, in attesa del derby.