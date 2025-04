Salernitana, già in novemila con il Cosenza. E per il Cittadella c'è il rimborso Il club veneto ha annunciato le modalità

Numeri importanti. La febbre di Salernitana si fa sentire e conquista il popolo della Bersagliera. Il primo aggiornamento del club granata sulla prevendita di Salernitana-Cosenza fa registrare dati importanti: sono 4500 i tagliandi venduti in tutti i settori dell'Arechi, numero che sommato a quello degli abbonati permette di scavallare quota 9000. L'augurio della Bersagliera però è di poter superare quota 12mila anche alla luce della giornata festiva.

Rimborso per Cittadella-Salernitana

Intanto, per i tifosi della Salernitana in possesso del tagliando per la sfida di lunedì scorso con il Cittadella, il club veneto ha reso nota la procedura per richiedere il rimborso del tagliando. Inoltre, i biglietti in possesso, non saranno più validi per la sfida del prossimo 13 maggio. Di seguito, la nota del club:“L’A.S. Cittadella comunica che i tagliandi acquistati per la gara Cittadella – Salernitana, non giocata il 21/04/2025, NON SARANNO VALIDI PER LA NUOVA DATA DEL 13/05/2025. Per chi ha acquistato i biglietti on-line Ticketone provvederà a inviare una mail nei prossimi giorni all’indirizzo indicato durante l’acquisto (controllare anche nello spam) con le indicazioni da seguire per ricevere il rimborso. Per chi ha acquistato presso i punti vendita TicketOne, bisogna recarsi presso la rivendita dove sono stati acquistati i tagliandi con tutti i titoli (cartaceo o digitale). La mancata presentazione di un solo biglietto dell’ordine, non darà diritto ad ottenere il rimborso. La procedura di rimborso sarà valida da giovedì 24 aprile e solo fino alle 23:59 di mercoledì 7 maggio. Dopo tale data non sarà più possibile richiedere nessun tipo di rimborso. Omaggi legati a settore giovanile, tessere Aia, Coni e FIGC, accrediti degli organi di stampa, osservatori e qualsivoglia omaggio vengono cancellati”.