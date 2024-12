Salernitana Primavera, sconfitta e paura: Leotta sviene in campo Il calciatore trasportato in ospedale per accertamenti. Per i granatini nuovo ko con lo Spezia

Un ko pesante (2-1 a La Spezia) ma soprattutto tanta paura. Per la Salernitana Primavera è stato un sabato amaro, con qualche momento di grande apprensione per le condizioni del giovane Leotta. Il calciatore, toccato duro in uno scontro, sviene in campo e viene accompagnato in ospedale. Per fortuna, nulla di grave, come raccontato al sito ufficiale del club da Luca Fusco: “Siamo rimasti in dieci per uno scontro di gioco. Il ragazzo è rimasto in ospedale in Liguria per precauzione. Ovviamente gli auguriamo una rapida guarigione”.

Un sospiro di sollievo in un pomeriggio che condanna la Salernitana Primavera ad una nuova sconfitta stagionale. I granatini, con i debutti di Franky Tchaouna, fratello di Loum, e dell’australiano Barry, non concretizzano nel primo tempo ma sfondano in apertura di ripresa con Paganetti. Boncori spreca il raddoppio e apre il campo alla rimonta ligure con Piccoli. Poi, dopo lo spavento per Leotta, l’autogol di Nunziata permette allo Spezia all’ultimo respiro di vincere.

“Sono felice della prestazione dei ragazzi – ha commentato Fusco al sito ufficiale del club -. Abbiamo disputato un’ottima partita, proprio come l’avevamo preparata in settimana. Probabilmente anche il pareggio ci avrebbe lasciato l’amaro in bocca, figuriamoci una sconfitta. Eravamo andati avanti e poi ci siamo visti raggiungere e superare in pochi minuti finali. Ci teniamo la prestazione positiva sul campo della terza in classifica”.

Il tecnico ha poi invitato la squadra a credere di più nelle proprie possibilità: “I ragazzi devono capire che ce la possiamo giocare con tutti e in futuro dobbiamo avere ancora più coraggio. Abbiamo dominato il match ma abbiamo sprecato troppe occasioni sia per sbloccarla prima, sia per raddoppiare e mettere la partita in sicurezza”.

Infine, il trainer, ha espresso soddisfazione per gli esordi di Tchaouna e Barry, oltre che per il lavoro complessivo del gruppo: “Tchaouna ha avuto un ottimo impatto. È un giocatore importante che può apportare solidità al centrocampo. Ha buona corsa e ottima fisicità, potrà darci una grossa mano. Ottimo esordio anche per Barry, anche se in generale non vorrei soffermarmi sui singoli perché davvero tutta la squadra mi ha convinto. Sono contento dei ragazzi e sono convinto che la squadra continuerà a crescere. Di riflesso, arriveranno anche più punti in classifica”.