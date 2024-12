"Quando la passione unisce": festa natalizia per il Club Mai Sola Salernitana Momento di festa per uno dei maggiori club che lega la tifoseria granata

“Quando la passione unisce si creano rapporti e indissolubili”. Cena natalizia per i componenti del Club Mai Sola Salernitana 1919. Per uno dei maggiori gruppi che lega i tifosi granata, presso il ristorante “L’Aranceto” si è tenuto ieri sera un momento di festa e di gioia. Nonostante la delusione per il momento attuale della squadra granata che tiene tutti col fiato sospeso, in tanti hanno voluto onorare l’appuntamento che ha visto protagonisti i soci provenienti da tutta Italia, celebrando il rapporto di amicizia nel nome dell’appartenenza sentita ai colori granata. Nel corso della serata non sono mancati gli interventi del Presidente Antonio Carmando che ha ringraziato i membri del Direttivo del club e tutti i presenti. La testa però è rivolta già alla trasferta di Frosinone, ennesima tappa in cui non mancherà l’amore e la passione del Club Mai Sola Salernitana 1919.