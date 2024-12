Salernitana, allarme serie C: contatto Iervolino-Milan, tutti in discussione Prima analisi sulla crisi granata: possibile un incontro nelle prossime ore

Filo diretto. Il ko di Frosinone ha fatto suonare l’allarme in casa Salernitana. Mentre la società latita fisicamente (presente invece Giovanni Lombardi, imprenditore nelle ultime settimane ritornato in auge come possibile socio di Danilo Iervolino e vicino di seduta allo "Stirpe" di Filomeno Fimmanò), il Boxing Day orribile in casa granata ha immediatamente acceso i primi contatti.

Danilo Iervolino non ha per niente digerito la bruttissima prova in Ciociaria. Sin dal triplice fischio finale è iniziato un lungo summit con l’amministratore delegato Maurizio Milan. Sul tavolo il presente e il futuro di un club che ormai naviga a vista, incapace di reagire anche sportivamente ad un dicembre nerissimo. Dal sogno playoff, dalla visita di Danilo Iervolino al Centro Sportivo Mary Rosy dello scorso ottobre, per la squadra granata si sta materializzando partita dopo partita l’incubo di una clamorosa retrocessione in serie C.

Eventualità che fa tremare e che sarebbe un colpo pesantissimo per la società granata. Per questo motivo, tra le due figure al vertice del club è immediatamente partito un confronto a distanza per analizzare le motivazioni di un crollo verticale. Sotto la luce dei riflettori le posizioni di Gianluca Petrachi e di Stefano Colantuono. Il primo, nonostante la fiducia avuta per il mercato di gennaio e il budget da 5 milioni di euro ivi comprensivi di ingaggi, è finito nell’occhio del ciclone per alcuni innesti che non hanno permesso alla squadra di fare il salto di qualità.

Colantuono invece non è riuscito a cambiare marcia ad una squadra che sta sprofondando in classifica, incapace allo Stirpe di provare a far male ad un Frosinone che al fischio d’inizio era il fanalino di coda della serie B. "Se dovesse servire fare un passo indietro", ha confessato il tecnico. Possibile che Iervolino e Milan s'incontrino faccia a faccia nelle prossime ore. Intanto però la paura della serie C fa drizzare le antenne. E la Salernitana s’interroga su come uscire dal tunnel.