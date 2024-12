Salernitana, Colantuono verso l’esonero Il tecnico di Anzio pronto ad essere sollevato. E balla anche il futuro di Petrachi

La sconfitta di Catanzaro rischia di essere il punto esclamativo sulla quarta esperienza di Stefano Colantuono sulla panchina della Salernitana. Il tecnico di Anzio va verso l’esonero. L’inversione di rotta sperata dalla dirigenza non è arrivata. Il bilancio parla di una sola vittoria, di due pareggi e ben quattro sconfitte, con la Salernitana scivolata al penultimo posto, a cinque punti dalla salvezza diretta. Un finale di 2024 da incubo che spingerà il club nelle prossime ore a dare una svolta. Colantuono non ci sarebbe in panchina con il Sassuolo anche in caso di riconferma perchè espulso nel finale concitato.

Si deciderà nella giornata di domani quando è in programma il summit fra l’ad Milan e il ds Petrachi. Da valutare anche quale saranno le intenzioni dell’uomo mercato granata, alla luce del “Valutiamo tutto” annunciato da Milan e soprattutto della delusione per alcune deleghe affidate a diversi interpreti e che non hanno portato i risultati sperati.