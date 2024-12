Salernitana, calciatori contestati a Catanzaro: "Chi non se la sente, vada via" Duro faccia a faccia al triplice fischio finale

Un faccia a faccia duro. La Salernitana incassa la sconfitta, vede le streghe e ora deve fare i conti con la delusione di una piazza arrabbiata, impaurita da una retrocessione che scriverebbe una pagina storica per il club granata. Subito dopo la sfida con il Catanzaro, al termine di una sconfitta dolorosa che costerà la panchina a Stefano Colantuono, la squadra si è diretta sotto lo spicchio del Ceravolo dove erano assiepati i 700 tifosi granata. Il popolo della Bersagliera ha urlato forte il proprio dissenso, contestando durante il match Danilo Iervolino. Stojanovic e Soriano hanno provato a spiegare il grande sacrificio che la squadra fa ogni settimana, sottolineando il momento difficile in cui nulla gira per il verso giusto. I tifosi però hanno ribadito alla squadra di tirare fuori gli attributi, di lottare per la maglia e di “lasciare Salerno per chi non ha più intenzione di lottare”.