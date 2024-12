Salernitana, notte di riflessioni: spunta il tandem Capozucca-Breda Si va verso il ribaltone totale. La società valuta diversi nomi

Danilo Iervolino s’interroga sul futuro della Salernitana. Sul tavolo il ruolo di Gianluca Petrachi, in questo momento lontano dal progetto Salernitana. Questa mattina era in programma un incontro faccia a faccia tra il direttore sportivo e l’amministratore delegato Maurizio Milan rinviato però ai prossimi giorni, quando si valuterà il progetto che il dirigente pugliese sottoporrà alla società. Petrachi è rimasto a Lecce, in attesa di una convocazione. Se ci sarà occasione e soprattutto se sarà ancora lui l’uomo mercato. Perché nelle scorse ore, Danilo Iervolino ha attivato diversi fronti per il ruolo di responsabile dell’area tecnica. Di nuovo in lizza i nomi di Maiorino, Romairone (in orbita Lazio) e nelle ultime ore sarebbe spuntato in pole position Capozzucca. L'addio di Petrachi sarebbe oneroso per le casse granata (circa un milione di euro per la buonuscita).

L’ex direttore sportivo della Ternana, 70 anni il prossimo 1 gennaio, potrebbe ricomporre la coppia con Roberto Breda. L’ex capitano accetterebbe la causa granata e soprattutto la possibilità di un contratto semestrale per dare il suo apporto e salvare la Salernitana. Sullo sfondo anche le piste Maran e Ballardini. Più indietro la strada Martusciello, già sotto contratto. E se con Petrachi si ricucisse lo strappo? Nelle settimane successive al pari con il Brescia, la Salernitana aveva inserito nella sua short-list Vivarini e Andreazzoli. Nessun scenario deve essere escluso. Se ne saprà di più già domani, anche se comunicazioni ufficiali sono attese solo nella giornata di mercoledì.