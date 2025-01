Salernitana, Petrachi ai saluti: decisivo il summit a distanza con Milan Il direttore sportivo è virtualmente fuori dal progetto granata. Il club cerca una soluzione

Ancora qualche ora di attesa. La Salernitana è pronta ad ufficializzare il tandem Roberto Breda-Marco Valentini per centrare l’obiettivo salvezza. Tra questa sera e domani sia il tecnico che il direttore sportivo saranno in città per mettere nero su bianco gli accordi semestrali con opzione di rinnovo per un’altra stagione in caso di permanenza in serie B. Il club era pronto ad ufficializzare il doppio accordo già in giornata ma non è escluso che si rinvierà tutto a domani, con possibile conferenza stampa nel weekend.

Balla soprattutto quello che sarà l’inquadramento di Valentini, legato a quella che sarà il destino di Gianluca Petrachi. Dopo il confronto post-Catanzaro, il direttore sportivo ha fatto ritorno a Lecce e non è stato interpellato nella scelta del nuovo allenatore. Anzi, ha dovuto anche incassare la nomina non ancora ufficiale di un nuovo direttore sportivo, segnale inequivocabile di una fiducia ormai esaurito e di un rapporto agli sgoccioli. Proprio le tempistiche e le modalità del divorzio potrebbero avere ripercussioni sia sull’incarico di Valentini (possibile una nomina da direttore generale ripetendo quanto successo lo scorso anno con Sabatini annunciato prima dell’addio di De Sanctis) sia sulle casse del club. In caso di esonero, Petrachi rimarrebbe a libro paga. Esborso economico che sarebbe ancora più pesante in caso di rescissione. Nelle prossime ore ci sarà un summit a distanza con l'amministratore delegato Maurizio Milan. Con il dirigente leccese saluterebbe anche il nipote Bruno, presente nell’area scout. Al suo posto, Valentini potrebbe affidarsi a Filomenò Fimmanò, vecchia conoscenza del club.