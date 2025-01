Salernitana, il Club Parlamento: "Profonda insoddisfazione, così non va bene" Il comunicato: "Le istituzioni siano vicine alla squadra per il momento delicato"

Un anno e mezzo fa, Danilo Iervolino presenziò all'inaugurazione al Club Salernitana Parlamento. Furono le prime parole post-firma della convenzione con il Comune di Salerno dopo la convenzione per lo stadio Arechi. Oggi, lo stesso club si interroga sulla difficile situazione della squadra granata. In una nota stampa si parla di "di profonda insoddisfazione in città. È giusto, dunque, che anche le rappresentanze istituzionali più vicine alla squadra dicano la propria rispetto ad un momento così delicato. Pur nel rispetto dell'autonomia e delle prerogative della proprietà, ci sembra opportuno che si pronuncino parole chiare e si propongano programmi certi per il futuro della squadra granata. Così non va bene. Serve uno sforzo eccezionale da parte di tutti: società, squadra, istituzioni, tifoseria, per salvare la Serie B. Parlamentari ed ex parlamentari confermano la disponibilità a sostenere, nel rispetto dei diversi ruoli, ogni iniziativa utile affinché la Salernitana superi l'attuale situazione".