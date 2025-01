Salernitana, Corazza ad un passo: Valentini spinge per Barba L'esterno è ad un passo. Ora il club punta il difensore del Como e su un centrocampista

La coppia d’attacco è già realtà. Il mercato della Salernitana si è accesa partendo dal reparto offensivo, punto debole della prima parte di stagione. Alberto Cerri è già certezza, si è allenato anche ieri sotto gli occhi di Roberto Breda e punta ad una maglia da titolare con il Sassuolo. Antonio Raimondo invece è virtualmente un nuovo attaccante granata: ieri è arrivato in città, oggi sono attese le firme e il primo allenamento da nuovo calciatore della Salernitana.

L’ex Primavera del Bologna però ritroverà un compagno di squadra ai tempi del settore giovanile felsineo. Tommaso Corazza, classe 2004, sarà il nuovo esterno sinistro titolare nel 3-5-2 ideato da Roberto Breda per l’operazione rilancio. Nella serata di ieri, il club granata ha intensificato i contatti con il Bologna per il prestito del laterale mancino. Affare in dirittura d’arrivo e possibilità concrete che il calciatore sia disponibile per la sfida con il Sassuolo.

Al ds Valentini ora resta da piazzare un colpo in difesa e uno in mediana. Per il pacchetto arretrato, nella serata di ieri è stata recapitata una nuova offerta al procuratore di Federico Barba: per bruciare la concorrenza della Sampdoria, la Salernitana offre un triennale, con il club che aspetterà l’apertura del Como a salutare lo stopper. Per la mediana invece, Girelli della Sampdoria è affare impostato ma Valentini punta Caligara (Sassuolo) ma soprattutto Saric, in uscita dal Palermo. Per il mediano si duella ancora con la Samp ma anche con le sirene che arrivano dalla Turchia.