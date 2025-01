Salernitana, Girelli: "Chance preziosa, questa è l'occasione per affermarmi" Il nuovo mediano: "Coda, Tutino e Ricci mi hanno consigliato questa esperienza. Ora la salvezza"

Stefano Girelli si presenta. Dopo il prestito dalla Sampdoria, il centrocampista sarà un nuovo calciatore della Salernitana. “Vesto una maglia che pesa, con una piazza calda dove venirci a giocare da avversario non era facile - le parole al sito del club -. Questo mi dà grande carica, con la gioia doppia di ufficializzare questo arrivo nel giorno del mio compleanno. Conosco bene la situazione ed è simile a quella che stavo vivendo a Genova. Con un gruppo sano e con una piazza calorosa ci si potrà rialzare. Sono una mezzala di quantità, ho bisogno di ritornare a giocare dopo infortuni e non vedo l’ora di rilanciarmi. Dopo Lecco e la parentesi Sampdoria, ora mi sento nella piazza giusta per affermarmi nella categoria.

Coda, Tutino e Ricci mi hanno consigliato Salerno, dicendomi che è un posto spettacolare. Sassuolo? Sarà un punto di partenza e di rinascita nonostante la sfida difficile".