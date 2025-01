UFFICIALE - Salernitana, il quinto colpo è Lochoshvili: la formula dell'affare Il calciatore ha scelto il numero 47

Con una nota ufficiale: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’U.S. Cremonese per il trasferimento in granata del difensore classe 1998 Luka Lochoshvili. Il giocatore georgiano ha scelto la maglia numero 47 ed approda a Salerno fino al 30 giugno 2025 a titolo temporaneo con diritto di opzione.

Cresciuto in patria nella Dinamo Tbilisi, ha vestito anche le casacche di MSK Zilina (Slovacchia) e Wolfsberger (Austria), prima di essere acquistato nell’estate 2022 dalla Cremonese, con cui due anni fa ha segnato un gol in 25 presenze in Serie A. L’anno scorso per lui 26 presenze stagionali in cadetteria con i grigiorossi, compresi i playoff. Nel corso della sua carriera, ha accumulato anche una buona esperienza internazionale con le sue 10 presenze in Europa League ed altre 2 tra Conference e Champions League (turni preliminari). Lochoshvili fa anche stabilmente parte della Nazionale della Georgia (20 presenze, 1 gol finora), con la quale ha preso parte attivamente a Euro 2024".