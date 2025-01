Salernitana, nuovo incontro Valentini-agente Sepe: il club monitora due portieri Le parole sibilline del procuratore si scontrano con la volontà del club. E intanto ci si cautela

“Il mercato? E’ ancora lungo. Per ora resta”. Fu questo il commento lapidario di Davide Lippi, agente di Luigi Sepe, all’arrivo di Stefano Girelli, altro suo assistito. Dopo una prima parte di stagione vissuta tra alti e bassi, per il capitano della Salernitana sono giorni di riflessioni. Sia la società che direttamente Roberto Breda in conferenza stampa hanno confermato la loro fiducia all’estremo difensore classe 1991. Eppure, il contratto oneroso fino al 2026 potrebbe aprire anche allo scenario di un eventuale addio.

Ieri, all’Arechi, Davide Lippi ha assistito in tribuna a Salernitana-Sassuolo. Al termine del match, nel bel mezzo delle conferenze stampa post-partita, c’è stato tempo anche di un fitto dialogo con il direttore sportivo Valentini. La Salernitana resta ferma sulla volontà di proseguire con il suo capitano ma intanto inizia anche a guardarsi intorno. A Monza, Alessio Cragno è chiuso da Turati e Pizzignacco: sarebbe un’opzione di indiscusso valore seppur la lunga inattività. Seculin invece ha perso il posto a Trapani e sarebbe rinforzo d’esperienza dall’alto dei suoi 34 anni. Più difficile arrivare a Silvestri, in uscita dalla Sampdoria.