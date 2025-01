Salernitana-Reggiana, il club chiama i tifosi: prezzi stracciati! Curva Sud Siberiano e Distinti a cinque euro! Promo abbonati irrisoria: start alle 12 di domani

La Salernitana chiama a raccolta il suo popolo. Per la sfida con la Reggiana, la società granata ha deciso di mettere in campo un'iniziativa importante in termini di scontistica per tutti i tifosi. A partire dalle ore 12 di domani, martedì 14 gennaio, ci saranno prezzi al ribasso in tutti i settori: 5 euro per la Curva Sud Siberiano, 5 euro per i Distinti, 10 euro invece per le Tribune.

Prezzi ancora più bassi invece per chi aderirà alla promozione "porta un amico" riservati agli abbonati: 2 euro per la Curva Sud Siberiano e per i Distinti, 5 euro per le Tribune. Distinti gratis per le scuole del territorio.

*La prevendita per il settore ospiti è senza limitazioni; avrà inizio alle 12:00 del 14 gennaio e terminerà venerdì 17 gennaio alle 19:00. I residenti a Reggio Emilia e provincia potranno acquistare i biglietti nei settori diversi dalla Curva Nord solo se possessori di fidelity card dell’U.S. Salernitana 1919.

Omaggi Under 14

Al fine di ricevere il tagliando omaggio riservato ad Under 14 va inoltrata richiesta all’indirizzo mail under14reggiana@ussalernitana1919.it a partire dalle 12:00 di martedì 14 gennaio ed entro e non oltre le 23:59 di mercoledì 15 gennaio. Le richieste pervenute prima o dopo tale intervallo di date, non saranno prese in considerazione. Per il minore è fatto obbligo di accompagnatore, che può acquistare biglietto intero o ridotto. Nelle richieste è obbligatorio allegare un documento d’identità valido o il codice fiscale. Soltanto le istanze con esito positivo riceveranno comunicazione via mail con il tagliando d’accesso.

Scuole e scuole calcio gratis

Ogni istituto scolastico e società sportiva giovanile potranno richiedere tagliandi omaggio per i loro allievi e relativi accompagnatori (uno ogni dieci o più minori) esclusivamente nel settore Distinti. Si chiede di individuare un responsabile interno che si occupi della raccolta dei dati anagrafici dei partecipanti e di fornire al club i suoi riferimenti: ogni referente scolastico dovrà raccogliere i nominativi degli studenti (clicca qui per scaricare il file da compilare) e recapitarli all’U.S. Salernitana 1919 assieme a manleva compilata e firmata (clicca qui per scaricare il modulo). Le richieste dovranno pervenire entro giovedì 16 gennaio con tutti gli allegati via e-mail all’indirizzo scuolegranata@ussalernitana1919.it.

Il modulo di partecipazione andrà compilato con tutti i dati richiesti nelle colonne evidenziate in giallo (nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso e provincia di residenza), necessari per adempiere a tutte le norme di legge obbligatorie per l’emissione dei titoli di accesso allo stadio. Assieme al modulo, andrà allegata la manleva compilata e firmata, con ben in evidenza il nome dell’istituto o della scuola calcio. Anche i nominativi dei docenti/istruttori accompagnatori andranno inseriti nei moduli da inviare al sopra citato indirizzo e-mail.

L’U.S. Salernitana 1919 raggrupperà i tagliandi in una busta unica per ciascun istituto scolastico o scuola calcio, che potrà essere ritirata esclusivamente dai singoli referenti incaricati presso la sede della società (via Salvador Allende snc – stadio Arechi di Salerno, varco 25) nella giornata di venerdì 17 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17. Si invita a rispettare tassativamente le scadenze di consegna delle domande e di ritiro dei biglietti omaggio.

Diversamente abili

Le persone diversamente abili, al fine di munirsi del tagliando d’ingresso per i settori loro predisposti (Distinti e Tribuna Verde) al prezzo privilegiato di € 3,00, dovranno inviare un’e-mail a diversamenteabili@ussalernitana1919.it con documentazione che attesti la disabilità al 100% e documento di riconoscimento dell’interessato e del suo accompagnatore, ove previsto, a partire dalle 9:00 di mercoledì 15 gennaio ed entro e non oltre le 23:59 di giovedì 16 gennaio. Le richieste pervenute prima o dopo tale intervallo di date, non saranno prese in considerazione. Il prezzo del tagliando per l’accompagnatore è di € 3. Sarà possibile ritirare i tagliandi d’accesso sabato 18 gennaio dalle ore 11:00 alle ore 14:00 presso il botteghino 1 dello stadio Arechi: potrà farlo solo chi ha ricevuto e-mail di conferma con esito positivo. I tagliandi saranno emessi fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Accrediti C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C.

I possessori di tessera C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C. in corso di validità, al fine di munirsi del tagliando d’ingresso, dovranno inviare una e-mail a accreditifederali@ussalernitana1919.it allegando tessera in corso di validità, documento di riconoscimento e specificare l’indirizzo e-mail sulla quale si intende ricevere il biglietto. Saranno tenute in considerazione esclusivamente le richieste ricevute dalle 12:00 di martedì 14 gennaio fino alle 23:59 di mercoledì 15 gennaio. I tagliandi d’ingresso verranno emessi in tempo reale fino ad esaurimento dei 100 posti disponibili. Soltanto le richieste con esito positivo riceveranno comunicazione via mail con il tagliando d’accesso in allegato.