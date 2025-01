Salernitana-Reggiana 2-1, Amatucci: "Vittoria della ripartenza! Breda prezioso" Il regista: "Ora serve continuità ma abbiamo dimostrato di essere squadra sempre"

Lorenzo Amatucci ha commentato Salernitana-Reggiana 2-1 in mixed zone: “Vittoria sofferta ma che per come è arrivata può darci lo slancio ideale per la stagione. Ora serve continuità, la consapevolezza di potercela fare, senza ripetere gli errori commessi ad esempio dopo la Carrarese. Abbiamo battuto una squadra molto organizzata, che ci ha pressato alto. Noi abbiamo provato a giocare cercando molto la fisicità delle nostre punte.

Secondo tempo? Dopo l’espulsione abbiamo approcciato con la voglia di vincere la partita. In alcune volte abbiamo deciso di strafare e siamo stati disattenti. Potevamo pagarla a caro prezzo ma siamo stati bravi nel riprenderla. Penso che il carattere e la voglia non sia mai mancato a questa squadra, abbiamo sempre dato l’anima in ogni partita. Ora dobbiamo trasformare questa rabbia in punti.

Breda? Sentiamo il suo calore, il grande coraggio e serenità che ci ha trasmesso".