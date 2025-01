Salernitana, missione cessioni: rebus portieri, rilancio per Saric Il ds Valentini deve sfoltire una rosa da 30 calciatori. E per l'attacco occhio all'idea Borini

"Siamo in trenta". L'ammissione di Roberto Breda su una rosa extralarge difficile da gestire diventa il comandamento del finale di mercato per la Salernitana. Dopo aver sistemato in tempi record la rosa, ritoccando ogni reparto con ritocchi di esperienza e qualità (i tre gol di Cerri, il rendimento di Lochoshvili bastano per sottolineare fin qui l'ottimo lavoro del ds Valentini), ora per il dirigente granata c'è da ridurre i ranghi. Dall'ultima lista dei convocati sono arrivati indizi importanti. A partire dall'esclusione forte di Torregrossa. Per l'attaccante ex Pisa, al pari di Wlodarczyk (si lavora per il ritorno allo Sturm Graz) e Simy (ammiccamenti dall'estero) il destino sembra segnato. Il Brescia lo corteggia, con il club che valuta anche l'ipotesi rescissione. Le uscite servirebbero per far spazio e regalarsi una nuova punta: Antiste del Sassuolo è il più vicino. Dagli emiliani sono in uscita Moro e Russo ma chiedono garanzie sul minutaggio. La Sampdoria ha proposto Borini: l'italiano saluterà nonostante l'infortunio grave per Tutino, sogno di mercato di granata ma sfumato dopo la frattura del malleolo.

A centrocampo invece, serve salutare Tello e Hrustic per i quali mancano offerte. Soriano è idea della Sampdoria che potrebbe accendersi negli ultimi giorni di mercato. Quando la Salernitana spera di aver chiuso l’affare Saric. Nuovi contatti con il Palermo che resta fermo sulla formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di salvezza da quasi due milioni di euro. Valentini però è pronto a fare all-in, forte dell’accordo col calciatore e della volontà del bosniaco di ritrovare il ds ai tempi dell’Ascoli.

In difesa invece, gli slot appaiono già completati. Si farà uno strappo solo per un under (Marcandalli è il grande nome ma il Genoa non apre ancora all’addio). Jaroszynski potrebbe ritornare solo al Cracovia ma l’affare appare quasi impossibile. E poi c’è il rebus portiere. Sepe anche ieri non ha convinto, nonostante le carezze di Breda. Il lauto ingaggio dell’estremo difensore rende più difficile una sua cessione. Per Fiorillo ha perso quota l’ipotesi scambio col Trapani per Seculin. Si va verso la conferma del tandem fino al termine della stagione.