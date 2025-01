Pisa-Salernitana, accolto il ricorso dei tifosi granata: sarà trasferta libera Il Tar di Firenze stoppa l'ordinanza del Prefetto di Pisa: domenica sarà invasione granata

Trasferta libera. Il Tar di Firenze stoppa l’ordinanza del Prefetto di Pisa e apre alla possibilità per i tifosi della Salernitana di poter seguire la squadra domenica nella trasferta di Pisa. Possibile che nel primo pomeriggio di domani possa arrivare il via libera definitivo per far scattare la corsa ai circa 1100 posti, con attesa sulla possibilità di acquistare i tagliandi anche online dopo l’iniziale divieto.

Il ricorso era stato presentato da Riccardo Santoro, presidente del Centro Coordinamento Salernitana Club, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Adami, Ciro Romano, Daniele Labbate, con la richiesta di sospendere il provvedimento n. 2692 del Prefetto di Pisa, col quale è stato disposto il divieto di vendita ai residenti nella provincia di Salerno dei biglietti per la partita di Serie B Pisa-Salernitana, in programma il 26 gennaio 2025. Il Presidente del Tar Riccardo Giani, ricordando come “la competente Prefettura non indica significativi e specifici indizi atti a dimostrare un grave pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica, correlati allo svolgimento della specifica competizione sportiva, non risultando dalla motivazione del gravato provvedimento l’esistenza di una particolarità rivalità tre le tifoserie (si veda anzi, in senso contrario, l’atto della Questura di Pisa del 15.1.2025, nel quale si legge che “lo Slo del Pisa comunica che esistono buoni rapporti tra le due tifoserie e sarà un incontro molto partecipato”) ed essendo fatto riferimento ad unico episodio in altro contesto territoriale e che non vede coinvolte le stesse squadre”, ha deciso di accogliere la sospensiva. Ora si aspetta il semaforo verde: anche a Pisa la Salernitana non sarà sola.

Festeggia il Ccsc con una nota ufficiale: "E’ arrivata nel pomeriggio odierno la decisione della quarta sezione del Tribunale Amministrativo della Toscana circa il ricorso contro la decisione di vietare la trasferta a Pisa a tutti i tifosi granata residenti a Salerno. Una vittoria della tifoseria tutta che ora potrà correre in prevendita per l’acquisto dei biglietti d’ingresso per la gara Pisa-Salernitana, in programma il prossimo 26 gennaio nel capoluogo toscano. I giudici amministrativi hanno dunque accolto il ricorso, proposto da Riccardo Santoro, in proprio e quale legale rappresentate dell’Associazione Sportiva Culturale Centro Coordinamento Salernitana Club, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Adami, Ciro Romano e Daniele Labbate. La notizia è che il Tar Toscana ha riconosciuto al CCSC il diritto di essere soggetto esponenziale e portatore di interessi collettivi, dunque una vittoria dell’organizzazione della tifoseria organizzata di Salerno ma più in generale di tutti i sostenitori della Bersagliera.