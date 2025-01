Salernitana, fastidio al ginocchio per Cerri: Breda lo attende alla ripresa Il centravanti alle prese con fastidi dopo la sfida con la Reggiana. Breda lo preserverà

Da Atlante granata si è preso la Salernitana sulle spalle, con il rigore trasformato al 100’ della sfida con la Reggiana sentendo il peso della città. Ora però, dopo una partenza super, il fisico possente e i colpi subiti ritornano il conto ad Alberto Cerri. Il numero 90 è uscito fiaccato dalle prime due sfide con la maglia della Salernitana. 191 minuti in cui, oltre ai tre gol, ha lottato con cuore, mestiere, personalità, incassando anche tanti colpi. Doppiati i minuti vissuti in campo nei primi sei mesi con il Como in serie A (71’), ora l’attaccante deve tirare il fiato. Il ginocchio ha presentato il conto ma non ci sarebbero problemi gravi. Va gestito, maneggiato con cura, evitando che la voglia di continuare a lasciare il segno del bomber di Parma possa spingerlo a rendere il recupero più complicato.

Mancano ancora cinque giorni alla trasferta di Pisa ed è per questo che Breda, insieme allo staff medico, sceglierà la strada della prudenza. Troppo importante Cerri nello scacchiere tattico granata, ancor di più averlo al top della condizione. Le alternative sono pronte, con Raimondo e Verde che invece di duellare per il ruolo di spalla potrebbero invece dividersi fette di campo e agire in coppia. Ci sarà spazio anche per rivalutare i calciatori rimasti fuori con la Reggiana: confida in una chance Torregrossa, pronto alla sua sfida da ex.