Serie B, il Giudice Sportivo: due turni a Marin per la gomitata a Tongya L'elenco annovera ben dodici calciatori

Il Giudice Sportivo, al termine della 23a giornata della Serie B, ha squalificato 12 giocatori: fermato per tre turni Calo (Cesena), due turni a Marin (Pisa) per la gomitata rifilata a Tongya nel corso della sfida con la Salernitana. Un turno ad Adamo (Cesena), Bellemo (Sampdoria), Biraschi (Frosinone), Curto (Sampdoria), Esposito F. (Spezia), Marras (Reggiana), Thorstvedt (Sassuolo), Venturi (Cosenza), Venuti (Sampdoria), Vergara (Reggiana). Un turno di squalifica anche per l'allenatore del Sassuolo Fabio Grosso. Nessun sanzionato nè nelle file della Salernitana che della Cremonese.