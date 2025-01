Salernitana, si pensa allo scambio Sibilli-Maggiore Si accende l'asse con il Bari. Sul calciatore anche la Sampdoria

Un’indiscrezione di mercato. La Salernitana vuole rinforzare l’attacco e ora pensa a Giuseppe Sibilli. Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, il club granata avrebbe acceso i contatti con i pugliesi per un possibile scambio tra l’attaccante napoletano e il centrocampista Giulio Maggiore. Su Sibilli però anche le sirene della Sampdoria che immagina uno scambio con i galletti con il centrocampista Benedetti. In caso di fumata nera, la Salernitana tornerebbe su Henry, francese in uscita dal Palermo e conteso ancora dalla Sampdoria. Non prende quota invece l’ipotesi di uno scambio con i doriani tra Kasami e Soriano, seppur il centrocampista granata sia allettato dalla possibilità di ritornare in Liguria.