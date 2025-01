Salernitana, Fimmanò jr diventa direttore sportivo. In lista anche ex granata Il settore tecnico della Figc ha reso noto di aver abilitato l’iscrizione all’elenco di nuovi ds

Il settore tecnico della Figc ha reso noto di aver abilitato l’iscrizione all’elenco di ds nuovi profili: tra questi figura anche Filomeno Rocco Fimmanò. Il giovane dirigente partenpeo, attualmente sotto contratto con la Salernitana come membro dell’area scouting come precisato dall’amministratore delegato Maurizio Milan nella conferenza stampa di presentazione dell’allenatore Roberto Breda e del direttore sportivo Marco Valentini, ora è il secondo dirigente granata con la nomina di direttore sportivo. Il dirigente fu anche annunciato come possibile braccio destro di Valentini. Nella lunga lista a firma del presidente Demetrio Albertini ci sono anche tanti ex Salernitana: tra questi Francesco Caputo, Alfredo Donnarumma e Luca Orlando. Diversi calciatori ancora impegnati in serie B come Obiang e Marchizza hanno già ottenuto la nomina.