Salernitana-Cremonese, il dato prevendita: superata quota 8000 spettatori Si prova a raggiungere la doppia cifra

Quota 8000 spettatori superata. Salernitana-Cremonese si avvicina lentamente alla doppia cifra. Il nuovo aggiornamento dalla prevendita per la sfida di domenica fa registrare un aumento però moderato. Appena 500 i tagliandi venduti nelle ultime 24 ore, con un totale di 3600 biglietti già staccati. Numero che, unito al dato abbonati, permette di immaginare 8100 spettatori all’Arechi. Appena sei i tagliandi venduti per il settore ospiti dopo le limitazioni per il pubblico grigiorosso.