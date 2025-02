Salernitana, Iervolino pensa al ritorno all’Arechi. Breda con dubbi in mezzo Il patron scioglierà nelle prossime ore le riserve. Breda riparte dal 3-5-2 ma valuta novità

Danilo Iervolino potrebbe far ritorno all’Arechi. Due settimane dopo la vittoria batticuore con la Reggiana, l’esultanza con pugno chiuso e sospiro di sollievo al rigore di Cerri al 100’, il patron della Salernitana non esclude una sua seconda visita nel 2025 nel Principe degli Stadi. Il rebus, come di consueto, verrà sciolto solo a poche ore dal fischio d’inizio. Il mondo Salernitana spera nella sua presenza, fondamentale per lanciare un ulteriore segnale di unità alla vigilia di una sfida complicata come quella con la Cremonese e praticamente sul gong di un mercato che potrebbe riservare ancora qualche accorgimento.

Quale Salernitana potrebbe scendere in campo sotto gli occhi del patron? Breda s’interroga sulla formazione ideale e ha tanti dubbi, soprattutto a centrocampo. Anche perché, alla prova non sufficiente di Girelli a Pisa c’è da fare i conti anche con le condizioni non ottimali di Caligara e Reine-Adelaide, gestiti con grande attenzione. Si va dunque verso la possibilità di riconfermare Amatucci e Tongya, con Soriano che prova il clamoroso sorpasso.

Tongya è stato anche provato come seconda punta alle spalle di Cerri ma la volontà di Breda è quella di potersi riaffidare a Raimondo. Sulle corsie doppio cambio con Stojanovic e Corazza favoriti su Ghiglione e Njoh. In difesa invece Bronn sorpassa Ruggeri e completerà il pacchetto arretrato a protezione di Christensen con gli inamovibili Ferrari e Lochoshvili. Questa mattina alle ore 10:30 la seduta di rifinitura, nel pomeriggio la lista dei convocati.