Salernitana, sprint di mercato rimandato a lunedì: Maggiore promesso al Bari Venturi per la difesa e Valoti per la mediana gli obiettivi di Valentini. Aria di addio per sette

Prima le cessioni, poi gli ultimi ritocchi. Il comandamento in casa Salernitana per il rush finale di mercato resta sempre lo stesso. Per questo motivo, il ds Valentini ha bloccato sia per necessità che per scelta ogni possibile movimento in entrata. Si proverà tutto nel rush finale, cercando le occasioni giuste per inserire i tasselli che completeranno l’organico di Roberto Breda. Gli occhi sono soprattutto per il centrocampo e per la difesa: in mezzo al campo il nome più caldo è quello di Valoti. Il centrocampista è stato escluso da Bocchetti per la prossima sfida di campionato. Va in scadenza nel prossimo giugno, con la Salernitana che lo corteggia. C’è anche la Cremonese che si è imbattuta nel rifiuto dell’ex granata Basic e potrebbe liberare Buonaiuto, calciatore che piace a Valentini. Per la difesa invece si proverà a scardinare il muro del Cosenza che chiede 400mila euro per far partire Venturi. Le sensazioni però sono positive.

L’obbligo però è quello di ridurre il numero extralarge della rosa. Maggiore è promesso sposo del Bari. Si aspetterà la sfida con la Cremonese per poi liberarlo in prestito con diritto di riscatto. Trovata la quadra su formula e cifre, il ligure ha accettato la destinazione pugliese seppur il suo desiderio sia stato quello di ritornare in serie A. Braaf, corteggiato in Turchia, è stato sondato dalla Reggiana. La Salernitana confida di piazzare anche Kallon e strizza l’occhio ad Henry che dovrebbe ritornare a Verona dopo l’esperienza al Palermo. Per Tello si aspetta il valzer di fine mercato, Soriano piace alla Sampdoria che propone Kasami. Hrustic viaggia verso la permanenza, dopo i corteggiamenti da Germania e Olanda. Torregrossa può essere idea last-minute del Brescia, per Simy si va verso la risoluzione del contratto da firmare prima del gong del mercato. E resta in sospeso il destino di Valencia, alle prese con la grana Collegio Arbitrale.