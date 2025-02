Salernitana-Cremonese, Breda: "Verremo fuori da questo momento" Il tecnico presenta la sfida dell’Arechi

Roberto Breda, allenatore della Salernitana, presenta la sfida contro la Cremonese in programma domani pomeriggio all'Arechi:

“Il mercato non deve interessarci ma viene in secondo piano rispetto alle partite, alle prestazioni e ai risultati. A Pisa c’è stata un’analisi che non ci rende soddisfatti e ora abbiamo l’ambizione di non ripetere quella prova. Sono sicuro che la squadra abbia tutto per tirarsi fuori, con una squadra con qualità che devono uscire fuori. Non sono partite facili, domani affrontiamo una squadra importante. A Pisa abbiamo dovuto fare noi la partita ed è venuta fuori la difficoltà nel fare la partita anche per carattere. Questo gruppo vuole far bene, non ci è riuscito ancora ma sono sicuro che tirerà fuori le sue qualità.



Atteggiamento? Il numero dei difensori in campo è un discorso relativo però avevamo Cerri, Verde e Tongya come calciatore offensivi. Siamo sempre stati nella metà campo avversario ma ora dobbiamo migliorare nella pericolosità e nella fluidità offensiva. Domani ci attende una gara diversa, dove servirà equilibrio, con la consapevolezza di voler far bene ma anche affrontando una squadra di valore. Serve equilibrio altrimenti esci dalla partita ancora prima di iniziare.

La Cremonese ha qualità, dovremo aggredirli ma avendo la pazienza anche di aspettare determinate situazioni. L'idea di non farli giocare è un'idea nostra, in alcuni momenti dovremo soffrire anche per sfruttare gli spazi che ci concederanno.

Raimondo e Verde hanno caratteristiche diverse, in base a come imposteremo la partita c'è la possibilità di impiegarli. In futuro potrebbero giocare anche insieme ma dobbiamo avere equilibrio. Tongya può fare ruoli diversi, se lo metti centrocampista puoi sfruttare la sua imprevedibilità anche in fase offensiva.

Io credo che il grosso del mercato sia stato fatto, negli ultimi giorni potrebbe venir fuori altro ma nella mia testa c'è solo la partita. Per me la squadra resta competitiva anche adesso, in settimana ho pensato solo alla partita, è vero anche che nella testa di qualche ragazzo può esserci qualche pensiero. Sono tutti professionisti ma è chiaro che farò valutazioni anche in base a questo, per me prima viene la fine del mercato, meglio è. Fortunatamente è un problema che tocca marginalmente il gruppo. Per me è stato speso tanto e bene, con giocatori titolari che hanno alzato il livello e con ragazzi che completano le caratteristiche del gruppo. Per me la squadra è questa, stop. Poi le dinamiche del mercato possono portarti a fare valutazioni improvvise ma per me va bene così. Lunedì vedremo.

Corazza? Ha grandi caratteristiche. Non l’ho mai fatto entrare per dinamiche della partita ma so che posso contare su di lui. Ha grande dinamismo, buona corsa, ci darà una mano. Lui è destro ma rientra spesso per crossare perché ama giocare a sinistra.