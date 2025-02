Salernitana-Cremonese, Stroppa: "Arechi un fattore, decisivi gli episodi" Il tecnico grigiorosso: "Andiamo in uno stadio fantastico contro una squadra che ha qualità"

Giovanni Stroppa ha presentato Salernitana-Cremonese in conferenza stampa: “Andiamo a giocare in uno stadio fantastico che quando spinge può essere un fattore. Dobbiamo sfruttare questo momento di difficoltà del nostro avversario che è in costruzione. Bisognerà portare dalla nostra parte gli episodi. Loro in casa sono reduci da una vittoria al 100’, hanno calciatori di livello. Servirà fare una grande prestazione ma noi vogliamo portarla a casa. Vogliamo dare continuità al nostro percorso, andiamo a caccia di vittorie pesanti.

Formazione? Non preparo grandi novità. Forse per nove undicesimi può essere la stessa. Castagnetti ha fatto solo un allenamento e vediamo come sta. Majer deve avere continuità. Ha grandi qualità e può darci una mano perché ha copertura di campo, sa giocare nel corto e nel breve. Deve fare uno step in più nel controllare la partita. Poi sugli esterni vediamo chi sta meglio.

Azzi? E’ entrato benissimo la settimana scorsa. Non è ancora in condizione perché a Cagliari non ha giocato. Ora bisogna riportarlo in condizione ma può darci tanto, sarà un valore.

Difesa? Si analizzano sempre le cose, sia individualmente che di reparto. C’è grande attenzione nel fare meglio le cose, c’è consapevolezza ma prendo gli errori come incidenti di percorso. So che possiamo migliorare ma ora vogliamo non concedere errori gratuiti.

De Luca? A me piace la mentalità di Manuel, così come quella di Nasti. Quest'ultimo da quando sono tornato ha avuto problemi ma li ha affrontati col piglio giusto. Davanti ho calciatori con caratteristiche diverse”.