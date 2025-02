Salernitana, stop per Maggiore al Bari. Longo: "Vogliamo chi sposta equilibri" La formula frena l'affare. E il tecnico dei galletti annuncia: "Serve chi fa la differenza"

Una frenata inattesa. Bari e Salernitana trattano ancora per il trasferimento di Giulio Maggiore ai galletti. Nelle ultime ore, sono emerse discrepanze sulla formula dell'affare. La base è il prestito che i pugliesi vorrebbero secco ma con il club granata però che prova ad inserire l'obbligo di riscato per separarsi a fine stagione dal mediano ligure. In conferenza stampa, Moreno Longo, allenatore del Bari, ha fatto il punto della situazione: "In questo momento stiamo cercando un centrocampista, non ci sono situazioni definite. Stiamo cercando un calciatore che possa alzare il livello di questa squadra, se sarà una mezzala o un mediano non farà la differenza. Farà la differenza prendere un calciatore che possa spostare gli equilibri". Maggiore resterà a disposizione di Breda per la sfida con la Cremonese. L'accelerata è attesa nel pomeriggio di domani.