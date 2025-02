Salernitana-Cremonese, i convocati di Breda: quante assenze! Il tecnico perde Caligara e Reine-Adelaide ma non solo

Una lunga lista di indisponibili. I convocati di Roberto Breda per Salernitana-Cremonese riservano novità. Non ci sono nè Caligara nè Reine-Adelaide. I due sono stati fermati da affaticamenti muscolari che impediranno di scendere in campo domani. La speranza è di riaverli a disposizione per la sfida con il Brescia. Si rivede Maggiore, inserito nella lista dei convocati, così come Braaf. Out anche Guasone per scelta tecnica, così come Kallon e Torregrossa. Il numero dieci era sceso in campo nel finale di gara a Pisa, ora è di nuovo escluso. Al suo posto c'è Wlodarczyk. Fuori dai convocati lo squalificato Tello.

Di seguito, i convocati per Salernitana-Cremonese:

PORTIERI: 53 Christensen, 12 Corriere, 55 Sepe;

DIFENSORI: 15 Bronn, 16 Corazza, 33 GM. Ferrari, 2 Gentile, 29 Ghiglione, 44 Jaroszynski, 47 Lochoshvili, 17 Njoh, 13 Ruggeri, 30 Stojanovic;

CENTROCAMPISTI: 73 Amatucci, 72 Girelli, 8 Hrustic, 25 Maggiore, 21 Soriano, 7 Tongya;

ATTACCANTI: 24 Braaf, 90 Cerri, 99 Raimondo, 31 Verde, 20 Wlodarczyk.