Salernitana-Cremonese, obiettivo 10mila spettatori: il dato Superata quota 9000 tifosi presenti. Domani botteghino dello stadio aperto

Salernitana-Cremonese avrà oltre 9000 spettatori sugli spalti. L’ultimo dato comunicato dal club permette di immaginare un Arechi caldo per una sfida importante per la classifica della Bersagliera. Sono 4600 i tagliandi venduti a meno di ventiquattro ore dalla sfida contro i grigiorossi. Un aiuto importante è arrivato dall’iniziativa ideata per gli studenti e per gli atleti delle scuole calcio del territorio: in 900 hanno aderito alla promo e prenderanno posto gratuitamente nei Distinti. Domani mattina il club aprirà il botteghino dello stadio dalle 11 alle 14 con l’obiettivo di superare la doppia cifra.