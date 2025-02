Salernitana-Cremonese, le probabili formazioni: Breda cambia in tutti i reparti Le assenze di Caligara e Reine-Adelaide obbligano scelte in mezzo al campo. Davanti c'è Raimondo

Una domenica bestiale. Salernitana-Cremonese ha le sembianze della prima finale stagionale. Ad imporlo alla Bersagliera è la classifica che la condanna al terzultimo posto, con il successo di ieri della Sampdoria che ha allungato la distanza dalla zona playout. Alla Salernitana, arrabbiata e non poco per il passo falso di Pisa, il compito di lanciare un messaggio forte, sotto gli occhi di Danilo Iervolino (atteso questo pomeriggio all’Arechi) e di 10mila spettatori, ma soprattutto a dispetto di una big del campionato. Perché la Cremonese di Stroppa e dell’ex Bonazzoli è quarta in classifica e deve rispondere ai successi pesanti di Sassuolo, Pisa e Spezia. Tutta la B tifa grigiorossi per tenere in vita i sogni playoff.

Alla Salernitana il compito invece di fare il pieno di punti per dare consistenza all’operazione salvezza. A non aiutare Breda ci pensano anche le assenze. Fuori dalla lista dei convocati Caligara e Reine-Adelaide, colpi pesantissimi da mandare giù. Il primo si è fermato per una contrattura, il secondo per un affaticamento muscolare. Fuori per squalifica Tello e per scelta tecnica Guasone, Kallon, Simy ma soprattutto Torregrossa. Dopo il cameo di Pisa, il numero 10 resta di nuovo fuori. Rientrano Braaf e Wlodarczyk. Una girandola continua nelle gerarchie che non aiuta.

Breda si affiderà al 3-5-2, con Christensen che sarà protetto da Bronn, Ferrari e Lochoshvili. Novità sulle fasce, con Stojanovic e Corazza che sorpasseranno Ghiglione e Njoh. In mezzo al campo si agirà più per necessità, con la riconferma del terzetto visto a Pisa composto da Girelli, Amatucci e Tongya. Davanti invece tocca a Raimondo e Cerri, con Verde che insegue.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SALERNITANA-CREMONESE

SALERNITANA (3-5-2): Christensen; Bronn, Ferrari, Lochoshvili; Stojanovic, Girelli, Amatucci, Tongya, Corazza; Raimondo, Cerri.

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Collocolo, Pickel, Majer, Vandeputte, Azzi; Vazquez, Bonazzoli.