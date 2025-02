Salernitana, tentazione dalla serie A per Sepe: Valentini prova uno scambio Il portiere napoletano potrebbe salutare sul gong. Dal Monza Valentini sogna Valoti

Un sabato amaro per due squadre di serie A. E che a sorpresa potrebbe riaprire uno spiraglio per l’addio di Luigi Sepe alla Salernitana. Nello sprint finale di mercato il destino del portiere napoletano potrebbe cambiare. Scavalcato da Christensen nelle gerarchie di Breda, ora per il portiere napoletano ci sono stati i primi sondaggi esplorativi con Monza e Venezia. I brianzoli hanno dovuto fare i conti con l’infortunio muscolare di Turati, costretto ad uscire dal campo nel secondo tempo della sfida poi persa con il Verona. Situazione da valutare, con Bocchetti che ha lanciato nella mischia l’under Pizzignacco. Fuori lista c’è Cragno, mai al centro del progetto brianzolo. Sepe rappresenterebbe l’usato sicuro per colmare la falla. Valentini ha occhi sempre per Valoti, obiettivo per il centrocampo ma corteggiato anche dalla Cremonese.

Si riapre a sorpresa anche la soluzione Venezia. Stankovic, trascinatore dei veneti, si è fermato nel primo tempo per un problema al tendine rotuleo. Le sensazioni non sono positive, con Joronen che da subentrato ha messo lo zampino in due dei tre gol realizzati dall’Udinese. Sepe era stato già corteggiato dagli arancioneroverdi nelle scorse settimane proprio in un’ipotesi di scambio con Joronen. La Salernitana apre e aspetta: Sepe potrebbe salutare sul gong.