UFFICIALE - Salernitana, saluta Valencia: addio col cileno Risolto il contratto del calciatore

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto in data odierna l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con Diego Valencia. Il club ringrazia l’attaccante classe 2000 per il contributo dato e gli augura le migliori fortune per il futuro". Con questa nota ufficiale, la Salernitana si divide da Diego Valencia. Fuori dalla prima squadra dopo la rottura ad ottobre per motivi di mercato, il club granata ha trovato l'accordo per chiudere anzitempo il contratto del calciatore. Si chiude anche la querelle legale in corso, con il ricorso al Collegio Arbitrale per rescindere dal calciatore, considerato non idoneo a scendere in campo per motivi di salute. Saluta dopo due anni, 18 presenze e un gol.