Salernitana-Cremonese 1-0. Stroppa mastica amaro: «Christensen ha parato tutto» «La squadra meriterebbe dei numeri diversi in classifica»

Il tecnico della Cremonese, Giovanni Stroppa ha commentato in sala stampa il match perso 1-0 contro la Salernitana.

A questo gioco si vince se fai gol, noi oggi non siamo stati bravi, anzi bisogna fare i complimenti al portiere della Salernitana che ha fatto miracoli. Oggi abbiamo calciato tante volte in porte ma torniamo a casa senza punti. Nel primo tempo potevamo andare in vantaggio, poi c'è stato il rigore sbagliato dalla Salernitana. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, abbiamo subito qualche contropiede ma potevamo essere più attenti sul gol loro. Abbiamo avuto un finale incredibile ma il portiere della Salernitana ha parato di tutto.

La squadra crea talmente tanto, è in salute, non guardo la classifica. Mi auguro che poi arrivino i punti. La squadra meriterebbe dei numeri diversi in classifica, il nostro percorso non ci deve far pensare in maniera negativa ma dobbiamo continuare a lavorare così come stiamo facendo.

Oggi la squadra è stata anche cattiva ma il portiere ha fatto sei parate, abbiamo preso una traversa.