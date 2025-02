Salernitana-Cremonese 1-0. Breda: «Vittoria di carattere, ora serve continuità» Il tecnico: «Siamo vivi, abbiamo fatto risultato da squadra»

Il tecnico della Salernitana, Roberto Breda ha commentato in sala stampa il match vinto 1-0 contro la Cremonese:

Date le difficoltà della gara e la qualità dell'avversario, c'era bisogno di far punti. Sapevamo che era una partita nella quale sarebbe servita pazienza, dovevamo sfruttare gli spazi e le ripartenze e credo che da questo punto di vista abbiamo fatto una prova importante. Bene perché abbiamo fatto un risultato di gruppo, chi sta davanti ha rallentato, adesso si entra in un meccanismo nel quale puoi coinvolgere tante squadre nella lotta salvezza. La vittoria aiuta ad amentare l'autostima, la squadra è viva ed ha tante risorse al suo interno.

Stojanovic? Volevo mettere gamba, affrontare l'avversario in un determinato modo. Sapevo che loro erano forti sugli esterni, credo che Stojanovic abbia fatto una buona gara. Non è una bocciatura nei confronti degli altri ma la necessità di avere una linea all'inizio e poi cambiare. Soriano è entrato benissimo, mi ha dato la possibilità di cambiare tipo di partita.

Mercato? Manca ancora un giorno, può succedere di tutto. Ma oggi voglio parlare della partita, i ragazzi hanno fatto una grande partita.

Cerri e Raimondo. Alberto è un giocatore che si fa sentire in area e ha grande capacità di difendere la palla. Raimondo è bravo a sfruttare la profondità. Oggi avevo dato anche compiti difensivi, ha margini di miglioramento. Ci tiene molto, basta vedere come ha esultato dopo il gol. Verde è entrato benissimo, poteva fare due gol. Credo che abbiamo in gruppo buone alternative ma non è escluso che tra oggi e domani qualcosa di buono possa venire fuori.

Non esiste vecchio e nuovo, esiste la Salernitana, un gruppo che ha voglia di uscire da questa situazione. I nuovi ci hanno dato entusiasmo e freschezza, si sono calati nella mentalità giusta.

Dovevamo chiudere la partita per evitare di rischiare. Sui tiri che abbiamo subito, l'importante era leggere la partita e sapere che c'era da soffrire. Credo che lo abbiamo fatto bene e abbiamo avuto anche noi tre-quattro occasioni importanti per passare in vantaggio o per raddoppiare. È una base che ci dà tanti spunti su cui lavorare e farlo dopo una vittoria diventa più semplice.