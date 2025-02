Salernitana-Cremonese 1-0, Christensen: "Vittoria pesante, qui posso fare bene" L'estremo difensore festeggia: "La tifoseria ci è stata di grande aiuto"

Oliver Christensen è il man of the match di Salernitana-Cremonese 1-0. Il portiere ha parlato in mixed zone: "Portiamo a casa una vittoria pesantissima. Abbiamo concesso troppe occasioni. Dobbiamo crescere nella gestione degli ultimi minuti. Sono contento per i ragazzi per questi tre punti. Vittoria? Se raggiungeremo la seconda consecutiva farò la Christensen-dance.

I tifosi? Ci hanno aiutato tantissimo. Sono sempre stati con noi e negli ultimi minuti l’atmosfera era molto calda: questo mi piace ed è un aiuto per vincere la partita anche per loro. Ora guardiamo a venerdì, sarà un’altra partita difficile.

Rendimento? Non ho giocato per 7-8 mesi, non è facile entrare in cosi pochi giorni in campo. Per un portiere è sempre più difficile. Ora sono tranquillo, voglio giocare, qui lo posso fare e sono contento. E’ importante farlo con continuità".