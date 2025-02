Salernitana, ultimo giorno di mercato: Valentini punta due rinforzi Il ds a Milano per completare la rosa: obiettivi in mediana e in attacco. Si punta a sei cessioni

Il gong è atteso a mezzanotte. La Salernitana si butta a capofitto nell’ultimo giorno di mercato dopo il bel successo con la Cremonese. In mattinata, il ds Valentini è volato a Milano per vivere la chiusura di una finestra invernale che potrebbe riservare ancora qualcosa in entrata. Dopo gli otto colpi sin qui realizzati, nel mirino del direttore sportivo granata c’è la volontà di mettere le mani su un centrocampista e anche su un attaccante. Per la mediana il sogno è Valoti, in uscita dal Monza ma per il quale però si è inserito con forza la Cremonese. Le piste Braunoder (Como) e Zuccon (Atalanta ma in prestito alla Juve Stabia) restano vive. Per l’attacco invece il Verona potrebbe decidere di girare ai granata Henry, pronto a far ritorno dal Palermo. La tentazione è Verdi (Como).

Serve però mettere a segno diversi movimenti in uscita. La pista più calda nei giorni scorsi era quella relativa alla cessione di Maggiore al Bari ma l’affare si è bloccato sul più bello. Si proverà a chiudere con la formula del prestito secco fino al termine della stagione. Sempre in mezzo al campo, il club granata conta di salutare Tello e Hrustic, per il quale le sirene estere però si sono via via spente. Si cerca collocazione anche per Kallon e Braaf, mentre per Torregrossa c’è sempre in agguato il Brescia. Fari anche su Sepe: il portiere potrebbe rappresentare una soluzione per il Monza in serie A e per il Palermo in serie B. Entro il gong del mercato il club granata potrebbe dividersi anche da Simy, con il quale si registrano contatti per la risoluzione anticipata del contratto in scadenza nel prossimo giugno.